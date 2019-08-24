رئيس وزراء الهند وولي عهد أبوظبي يبحثان القضايا الإقليمية

أبوظبي - (د ب أ):

بحثت الإمارات والهند تطورات القضايا والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وعقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات جلسة مباحثات رسمية مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، بأبوظبي "تركزت حول تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت إن زيارة رئيس وزراء الهند إلى الإمارات "تأتي في إطار الاهتمام المتبادل بدفع العلاقات ومسارات التعاون المشترك في المجالات كافة لتحقيق رؤية البلدين وتطلعاتهما المستقبلية".

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون بين البلدين وما يشهده من تطور ونمو متواصل في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والطاقة وسبل تنمية تعاونهما وتنويع مقوماته، خاصة في القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية والبناء والتقدم، إضافة إلى إمكانات الاستفادة من البيئة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوفر لدى البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات القضايا والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.