شهود سودانيون يؤكدون العثور على مبالغ مالية تفوق الحد القانوني بمنزل البشير

الخرطوم - (د ب أ):

واصلت محكمة سودانية اليوم السبت في الخرطوم نظر الدعوي المرفوعة ضد الرئيس السابق عمر البشير، والتي يواجه فيها اتهامات تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والعملة المحلية بما يتجاوز الرقم الذي حدده القانون والتي ضبطت داخل مسكنه.

واستمع قاضي المحكمة مولانا الصادق الأمين الفكي لشاهد الاتهام الاول /وكيل نيابة/ الذي أشار إلي أنه باشر أمر التفتيش لسكن الرئيس السابق، وعثر علي عملات أجنبية منها9 ملايين يورو و351 الف دولار إضافة لمبلغ بالعملة المحلية يبلغ 5 ملايين جنيه سوداني مبينا أنه باشر إجراءات التحري حتي تم تحويل الملف إلي المحكمة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية اليوم.

واستمعت المحكمة إلي شاهد الاتهام الثاني / رائد في القوات المسلحة/ والذي أشرف علي إحصاء المبلغ محل الاتهام والتأكد منه إلي جانب الاستماع الي شاهد الاتهام الثالث، وهو موظف ببنك أم درمان الوطني وذكر انه تم استدعاءه من قبل مدير بنك ام درمان الوطني فرع القيادة العامة بحضور ضابط من القوات المسلحة وأوكل إليه مهمة احصاء المبلغ المضبوط وتأكد من صحة الارقام التي ضبطت بسكن الرئيس السابق.

وتواصل المحكمة عقد جلساتها السبت المقبل لسماع اثنين من شهود الاتهام ينتميان للقوات المسلحة.