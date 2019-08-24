وفاة عراقي جراء انفجار دراجة مفخخة في سوق المسيب جنوبي بغداد

بابل(العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية، اليوم السبت، بأن مدنيا توفي اليوم السبت متاثرا جراء إصابته بانفجار دراجة مفخخة الليلة الماضية في سوق بقضاء المسيب التابع لمحافظة بابل /10كم جنوبي بغداد/.

وقالت المصادر إن المواطن علي محمد صباح، توفي اليوم متاثرا باصابة تعرض لها الليلة الماضية جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في سوق بقضاء المسيب المكتظ بالمحال التجارية والالبسة والعطور.

وبحسب المصادر ، فإن أكثر من 37 أصيبوا بجروح جراء الانفجار الذي أحدث أضرارا كبيرة بالسوق.