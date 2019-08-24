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    ترامب يصل مدينة "بياريتز" الفرنسية للمشاركة في قمة الدول السبع

    09:44 ص السبت 24 أغسطس 2019
    ترامب يصل مدينة "بياريتز" الفرنسية للمشاركة في قمة الدول السبع

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    بياريتز – (أ ش أ):

    وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى لعام 2019 .

    وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية أن الرئيس الأمريكي توقع في وقت سابق إجراء محادثات مثمرة مع نظرائه خلال القمة التي سوف تنطلق اليوم في مدينة "بياريتز" الفرنسية.

    وتتناول قمة مجموعة السبع هذا العام عددا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، مواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، سبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

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    دونالد ترامب مدينة بياريتز الإرهاب قمة الدول السبع

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