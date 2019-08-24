"أصابت أهدافًا".. روسيا تختبر صواريخ باليستية من طراز "سينيفا" و"بولافا"

موسكو- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية من طراز (سينيفا) و(بولافا)، مؤكدة أن الصواريخ أصابت أهدافها بنجاح.

وذكرت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن الصواريخ الباليستية تم إطلاقها من الغواصتين (تولا) و(يوري دولجوروكي) في بحر بارنتس، وأصابت أهدافا في ميادين إطلاق النار بمنطقة أرخانجيلسك وكامشاتكا.

وأوضحت أن الصواريخ التي تم إطلاقها ذات رؤوس حربية من الحجم الكبير، وأنها أكملت الدورة التحليقية المبرمجة كاملة، ونجحت في إصابة أهدافها في منطقة أرخانجيلسك وكورا في شبه جزيرة كامتشاتكا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كلف أمس الجمعة، وزارتي الدفاع والخارجية بإعداد رد متكافئ على قيام الولايات المتحدة بتجربة لصاروخ مجنح جديد، مؤكدا أن موسكو لن تنجر للدخول في سباق تسلح جديد.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت الاثنين الماضي عن تجربة إطلاق صاروخ مجنح يزيد مداه على 500 كلم، لأول مرة بعد انسحاب الولايات المتحدة مؤخرا من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.​