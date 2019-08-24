إسبانيا تسجل ثاني حالة وفاة بمرض الليستيريا

مدريد- أ ش أ:

أعلنت السلطات الإسبانية أن شخصا آخر لقي مصرعه في تفشي مرض الليستيريا ومصدره لحم الخنزير.

وقال خوسيه ميغيل سيسنيروس، الناطق باسم هيئة الصحة في منطقة الأندلس الجنوبية - حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت - إن رجلا يبلغ من العمر 72 عاما كان في المرحلة النهائية من سرطان البنكرياس توفي بسبب البكتيريا.

يذكر أن الليستيريا عادة ما تسبب مرضا خفيفا ولكن يمكن أن تكون خطرة على الأشخاص المصابين بضعف في جهاز المناعة أو النساء الحوامل.

وكانت الضحية الأولى امرأة عمرها 90 عاما توفيت في وقت سابق من هذا الأسبوع..وبدأ تفشي المرض في 15 أغسطس في الأندلس وأصيب به 186 شخصا..وأصدرت إسبانيا تحذيرات صحية دولية وسط تفشي المرض.