الآلاف في شرق ألمانيا يعتزمون التظاهر ضد العنصرية

دريسدن (ألمانيا)- (د ب أ):

يعتزم آلاف الأشخاص التظاهر اليوم السبت في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا للمطالبة بمجتمع جامع وضد رهاب الأجانب والعنصرية.

تنظم المظاهرة مجموعة "انتيلبار" التي نظمت مظاهرة مماثلة في العاصمة برلين العام الماضي وشارك فيها 250 ألف شخص.

وقال فيليكس مولر المتحدث باسم المجموعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "نتوقع مشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين".

وتأتي مظاهرة مجموعة انتيلبار قبل أسبوع من انتخابات الولاية في ساكسونيا وبراندنبورج التي يتوقع أن يحقق فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مكاسب كبيرة. ويخوض الحزب الانتخابات ببرنامج مناهض للهجرة.

وقال المنظمون في بيان يوم الأربعاء "انتيلبار ترمز إلى مجتمع منفتح وحر. التحالف يقف ضد أي شكل من أشكال كره البشر ومناهضة المساواة بين الجنسين، ضد تقييد الحقوق الأساسية وضد الانحطاط المجتمعي والفقر- من أجل مجتمع يعيش فيه كل الناس بدون خوف".​