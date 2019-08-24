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    إصابة رئيس أوروجواي بورم خبيث في الرئة

    01:36 ص السبت 24 أغسطس 2019
    إصابة رئيس أوروجواي بورم خبيث في الرئة

    تابارى فازكيز رئيس أوروجواى

    بوجوتا- (د ب أ):

    أعلنت رئاسة أوروجواي، الجمعة، إصابة الرئيس تاباري فازكيز بورم خبيث في الرئة.

    وأفاد بيان وقعته إدارة الصحة بالرئاسة، فإن الرئيس فازكيز (79 عاما) "في حالة ممتازة" وخضع لفحوصات طبية "بدون مضاعفات".

    وأضاف البيان أن علاجه سيعتمد على نتائج الدراسات التي تتم حاليا.

    وشغل السياسي فازكيز الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط، ومهنته أخصائي أورام، منصب الرئيس في الفترة بين عامي 2005 و2010 ومنذ عام 2015 وحتى الآن.

    ولن يترشح فازكيز للانتخابات الرئاسة المقبلة المقررة في تشرين أول/أكتوبر نظرا لأن الدستور يحظر تولي أي رئيس فترتين رئاسيتين متتاليتين.

    تاباري فازكيز ورم خبيث الرئة أوروجواي

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