الانتقالي الجنوبي اليمني يرحب بدعوة السعودية لوقف القتال في شبوة

القاهرة – مصراوي:

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار الصادرة عن قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأضاف المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان اليوم، أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه يرحب بدعوة المملكة العربية السعودية للحوار بين الأطراف اليمنية.

وأفادت فضائية "العربية" السعودية، بإعلان مجلس الانتقالي الجنوبي، وقف إطلاق النار في شبوة، اليمنية، استجابة لدعوة المملكة العربية السعودية.

دعا هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، فجر اليوم الجمعة، ‏تحالف دعم الشرعية في اليمن لإرسال لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة من المتسبب بتفجير الوضع في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة والتي دارت فيها مساء الخميس اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية وقوات المجلس الانتقالي.

وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت بياناً مساء الخميس اتهمت فيه قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحاولة اقتحام عتق.