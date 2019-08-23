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    تقرير: ارتفاع حصيلة انفجار سوق المسيب بالعراق إلى 39 مصابًا

    10:18 م الجمعة 23 أغسطس 2019
    تقرير: ارتفاع حصيلة انفجار سوق المسيب بالعراق إلى 39 مصابًا

    أرشيفية

    بابل(العراق) - (د ب ا):

    قال مصدر أمني في محافظة بابل العراقية اليوم الجمعة إن حصيلة تفجير المسيب ارتفعت إلى 39 مصابا.

    ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "حصيلة تفجير دراجة نارية مفخخة في قضاء المسيب بمحافظة بابل ارتفعت الى 39 مصابا" .

    وأضاف المصدر، أنه جرى نقل "المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

    وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر في قيادة شرطة بابل إن عبوه ناسفة مزروعة بدراجه نارية انفجرت في سوق منطقة المسيب.

    سوق المسيب انفجار عبوة العراق بغداد

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