البرازيل تبحث إرسال وحدات من الجيش للمساعدة في مكافحة حرائق الأمازون

بوجوتا - (د ب أ):

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اليوم الجمعة إنه يفكر في إرسال وحدات من الجيش للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في منطقة الأمازون بالبلاد.

ونقلت البوابة الإخبارية " جى - 1 " عن بولسونارو قوله إنه " يميل " إلى اتخاذ قرار بإرسال الجيش.

كما وقع الرئيس البرازيلي على أمر لوزرائه باتخاذ تدابير " للقيام بعمليات مسح ومكافحة اندلاع الحرائق" في أكبر الغابات المطيرة في العالم ، وذلك حسبما أفادت البوابة الإخبارية.

وجاء في الأمر الرئاسى أن الهدف هو "الحفاظ على غابات الأمازون والدفاع عنها ، إنها تراثنا الوطني".