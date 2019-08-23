مقتل 3 أشخاص وفقدان 24 آخرين بعد نشوب حريق في عبارة قبالة إندونيسيا

جاكرتا - (د ب أ):

قال مسؤول إندونيسي اليوم الجمعة إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصبح 24 آخرون في عداد المفقودين بعد اشتعال النيران في عبارة قبالة جزيرة جاوة.

وأعلن براسيتو بوديارتو، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في سورابايا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، عن إنقاذ ما لا يقل عن 250 شخصا بعد الحادث الذي وقع في بحر جاوة مساء أمس الخميس.

وأضاف براسيتو أن العبارة سانتيكا نوسانتارا كانت متوجهة من سورابايا إلى بانجارماسين في جزيرة بورنيو عندما اندلع الحريق.

وقال "ما زلنا غير قادرين على فحص العبارة، لأن درجة الحرارة بها لا تزال عالية.. نحن نفكر في سحبها، حتى لا تنجرف أو تحركها الرياح".

ولم يتسن بعد معرفة سبب الحريق.

وتكثر حوادث العبارات في إندونيسيا، أكبر أرخبيل في العالم ، حيث تلعب دورا حيويا في النقل بين جزر البلاد.