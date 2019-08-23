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الجيش السوري يعلن استمرار عملياته في ريف إدلب الجنوبي

04:40 م الجمعة 23 أغسطس 2019
الجيش السوري يعلن استمرار عملياته في ريف إدلب الجنوبي

الجيش السوري

دمشق- (د ب أ):

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري استمرار تقدم قواتها في ريف إدلب الجنوبي لدحر مسلحي المعارضة.

وقالت قيادة الجيش السوري في بيان لها اليوم الجمعة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه "واصلت قواتنا المسلحة العاملة في شمالي حماة وجنوب إدلب تقدمها الميداني ودحر التنظيمات الإرهابية المسلحة التي كانت تتمركز في المنطقة بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وبعد ضربات مكثفة على مدار الأيام السابقة وإحكام الطوق على ريف حماة الشمالي كاملا ".

وأضاف البيان "ما زال التقدم مستمرا بوتائر عالية أفقدت التنظيمات الإرهابية المسلحة القدرة على وقف أبطال جيشنا المصممين على تطهير كامل الجغرافيا السورية من رجس الإرهاب ورعاته".

ودخلت القوات الحكومية السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية مناطق في ريفي حماة وإدلب خسرتها منذ عام 2012 أبرزها مدينتا خان شيخون ومورك.

الجيش السوري دمشق ريف ادلب

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