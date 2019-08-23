فنلندا: حرائق الغابات المطيرة في البرازيل "تهدد" الكوكب

هلسنكي- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينه ،الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، إن حرائق الغابات الهائلة في البرازيل "تهدد الكوكب بأسره" وليس البرازيل فقط.

وقال في بيان اليوم الجمعة: "من الواضح أنه فيما يتعلق بالتغير المناخي العام لا يستطيع العام تحمل مثل هذه الحرائق".

وأضاف رينه أنه كان قد تواصل مع المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- وتوقع من التكتل التحرك .

وتابع: "سوف نناقش الوضع في البرازيل داخل المجلس الأوروبي. يجب أن نجد ما إذا كان الأوروبيون لديهم شئ لعرضه على البرازيل للمساعدة في الحيلولة دون اندلاع مثل هذا النوع من الحرائق في المستقبل".

وفي معرض التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الغابات المطيرة البرازيلية في مناخ العالم، قال رينه إنه "قلق حقا بشأن التوجه الذي يبدو ان البرازيل تبنته حاليا بخصوص غاباتها ".