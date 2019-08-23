روسيا تعتزم الرد على نشر أمريكا صاروخًا جديدًا قرب الحدود

موسكو- (د ب أ):

ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أنه سيتم نشر صاروخ كروز أمريكي، تم اختباره حديثا، بسهولة في قواعد تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) شرق أوروبا، قائلا إن روسيا تعتزم الرد على ذلك.

وقال بوتين أمام اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي إن منصة إطلاق الصواريخ "إم كيه-41"، التي تم استخدامها لاختبار الصاروخ هي نفس نوع منصة الإطلاق التي تم نشرها في منشآت الناتو في رومانيا وبولندا، طبقا لنسخة طبق الأصل لبيان للكرملين.

وكان الاختبار الصاروخي، الذي ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم إجراؤه يوم الأحد الماضي في كاليفورنيا، سينتهك المعاهدة الثنائية للحد من الأسلحة النووية مع روسيا، إذا كان قد أجرى قبل ثلاثة أسابيع فقط من انقضاء الاتفاق.

وكانت المعاهدة سارية لعقود وتحظر الصواريخ التي تم إطلاقها من الأرض، القادرة على حمل رأس حربية نووية، لمسافة بين 500 و5500 كيلومتر. وأعلنت الولايات المتحدة أن الصاروخ الذي تم اختباره قطع مسافة أكثر من 500 كيلومتر.

وأشار بوتين إلى أن الاختبار إثبات لبيانات روسية منذ سنوات بأن أمريكا تنتهك معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، بنظام دفاعي صاروخي شرق أوروبا.

وقال بوتين "أعربنا مرارا أن نشر الأمريكيين منصات إطلاق الصواريخ تلك على الأرض، في قاعدة دفاعية جوية في رومانيا وسابقا في بولندا، هو انتهاك مباشر وخطير وأساسي لمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى".

وأضاف بوتين أن روسيا تدرس "رد فعل مماثل"

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في الثاني من الشهر الجاري وقف العمل بمعاهدة القوات النووية متوسط المدي الموقعة مع روسيا، التي أوقفت من جانبها العمل بالمعاهدة.