رئيس وزراء استراليا يشيد بالعلاقات الدافئة مع فيتنام

هانوي- (د ب أ):

أشاد رئيس وزراء استراليا، سكوت موريسون بالعلاقات الدافئة بشكل كبير بين بلاده وفيتنام، خلال زيارة رسمية إلى هانوي اليوم الجمعة.

وفي حديثه أمام مؤتمر صحفي في هانوي جنبا إلى جنب مع رئيس وزراء فيتنام، نجوين شوان فوك،قال موريسون، الذي وصل إلى هانوي أمس الخميس في زيارة تستمر ثلاثة أيام، إن العلاقات بين استراليا وفيتنام تطورت إلى صداقة قوية.

وأضاف موريسون، وهو أول رئيس وزراء استرالي يزور هانوي منذ عام 1995 "استراليا وفيتنام أصدقاء واليوم باستخدام اللغة الاسترالية، تطورنا من أصدقاء إلى رفقاء".

وأعرب موريسون وفوك أيضا عن قلقهما بشأن الطموحات الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وتواجه بكين، التي تطالب بأحقيتها في السيطرة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، من بين ذلك المياه على الجرف القاري لفيتنام، حاليا أزمة مع هانوي بعد أن نشرت سفينة للتنقيب عن النفط والغاز قرب مواقع حفر فيتنامية.

وذكر موريسون أن استراليا تدافع عن مبادئ مثل حرية الملاحة وحرية التحليق لضمان أن الدول يمكن أن تمضي قدما في فرص التنمية، التي توجد ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة والحدود البحرية".

وأعلنت استراليا، التي قاتلت ضد شمال فيتنام، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في حرب فيتنام، نفسها "شريكا استراتيجيا" لعدوها السابق في زمن الحرب العام الماضي. وزارت سفينتان حربيتان استراليتان خليج "كام رانه" الفيتنامي في مايو الماضي.