أمريكا وطالبان يبدآن جولة جديدة من المحادثات في قطر

كابول- (د ب أ):

ذكر متحدث باسم حركة طالبان الليلة الماضية أن ممثلين من الولايات المتحدة وطالبان بدأوا جولة جديدة من المحادثات، في محاولة لإيجاد حل سياسي للصراع الأفغاني المستمر منذ 17 عاما.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد أن الجنرال، أوستن سكوت ميلر، قائد قوات حلف شمال الأطلسي(ناتو) في أفغانستان يشارك أيضا في المحادثات.

وكان الممثل الخاص الأمريكي لأفغانستان، زلماي خليل زاد قد قال أمس الأول الأربعاء، قبل زيارته إلى العاصمة القطرية، الدوحة في تغريدة له "إننا مستعدون لاتفاق. دعونا نرى ما إذا كانت طالبان هي كذلك".

وكانت الجولة الجديدة من المحادثات قد بدأت بعد وقت قصير من مقتل اثنين من الجنود الأمريكيين في أفغانستان أمس الأول الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأول الأربعاء بعد اجتماع مع طالبان في الدوحة إن خليل زاد سيسافر إلى أفغانستان، حيث سيجري مشاورات مع قيادة الحكومة الأفغانية حول عملية السلام وسيشجع على الاستعداد الكامل لمفاوضات أفغانية.

وبعد الجولة السابقة من المحادثات في وقت سابق من الشهر، ذكرت طالبان أنها أجرت "محادثات طويلة ومفيدة" مع أمريكا.

وتجري أمريكا وطالبان محادثات منذ العام الماضي في مسعى لإيجاد تسوية سياسية للصراع المستمر الذي أصبح أطول حرب مع واشنطن.