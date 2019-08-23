أمين "الأعلى للإعلام" لمصراوي: مهمتي ليست سهلة.. وسأبذل قصارى جهدي

كتب مصطفى علي:

كشف الدكتور عصام فرج، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيبدأ مهام عمله الجديد بداية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيعلن عن ملفات عمله فور تسلمه له السبت.

وقال "فرج" في تصريحات لمصراوي، إنه سيبذل قصارى جهده في مهمته المقبلة، خاصة وأنها في غاية الأهمية وكذلك ليست سهلة على الإطلاق بل تحتاج لجهد كبير في الفترة المقبلة.

ووافقت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها أمس الخميس على قبول استقالة الدكتور عصام الدين فرج بعد ترشيحه كأمين عام للمجلس الأعلى للإعلام، ووجهت له الهيئة الشكر على جهوده طوال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في عمله الجديد.

واتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا باختيار الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة السابق، أمينا عاما للمجلس، وذلك خلال اجتماعه الطارئ أمس الأول برئاسة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس.

جاء ذلك بعد أن قرر المجلس إعفاء الأمين العام السابق له أحمد سليم من منصبه، وذلك بعد القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية لاتهامه بتلقي رشوة الثلاثاء الماضي.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه لم يقم أو يكن أبدا يتستر على ما يخالف القانون أو يحمى فسادا مهما كان مرتكبه، وايًا كان موقعه، خاصة أنها إحدى المهام الأساسية للمجلس، وأن المجلس على يقين بأن جميع أعماله وقراراته تمت وفقًا لآليات قانونية محددة ينظمها القانون ولوائح العمل الداخلية.

كما أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القانون فى هذا الوطن يعلو ويسمو فوق الجميع، وأنه يكن كل تقدير للدور الذى تقوم به أجهزة الدولة الرقابية.

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