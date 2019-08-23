وزير خارجية تركيا يصل إلى بيروت لإجراء محادثات بشأن المشهد الإقليمي

بيروت- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو وصل إلى بيروت لإجراء محادثات مع مسؤولين لبنانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وسيجري وزير خارجية تركيا اجتماعات منفصلة اليوم الجمعة مع كل من الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون ورئيس الوزراء، سعد الحريري ووزيرة الداخلية، ريا الحسن.

ومن المقرر أن يعقد وزير خارجية تركيا مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره اللبناني، جبران باسيل ظهرا (0900 بتوقيت جرينتش).

وسيجري وزير الخارجية التركي محادثات حول التطورات في سوريا التي تمزقها الحرب، لاسيما الوضع الحالي في شمال غرب سوريا، حيث تمضي القوات الحكومية قدما في هجوم واسع ضد المتمردين، حسب صحيفة "اللواء" المستقلة اللبنانية.

وكانت تركيا وهي داعم رئيسي للمعارضة السورية قد أقامت 12 موقع مراقبة في مدينة ادلب شمال غرب سورية، منذ التوصل لاتفاق هدنة في سبتمبر بين روسيا وتركيا لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في ادلب.

وبدأت الحكومة السورية، بدعم قوة جوية روسية في 30 إبريل الماضي الحملة ضد المتمردين في ادلب، التي تضم ثلاثة ملايين نسمة.