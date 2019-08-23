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    رئيس البرازيل يتهم نظيره الفرنسي باستغلال حرائق الأمازون لتحقيق مكاسب شخصية

    10:43 ص الجمعة 23 أغسطس 2019
    رئيس البرازيل يتهم نظيره الفرنسي باستغلال حرائق الأمازون لتحقيق مكاسب شخصية

    جاير بولسونار

    برازيليا - أ ش أ

    اتهم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستغلال مشكلة حرائق الغابات في الأمازون ودول إقليمية أخرى من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية، واصفا لهجة ماكرون بأنها تستخدم "أسلوب الإثارة".

    وكتب بولسونارو - على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "اقتراح الرئيس الفرنسي بأن تتم مناقشة قضية الأمازون خلال قمة مجموعة السبع بدون مشاركة دول المنطقة، وهو ما يستحضر عقلية استعمارية لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين".

    وكان ماكرون قد اعتبر - أمس - أنّ الحرائق في غابات الأمازون تمثّل أزمة دولية، داعيا إلى مناقشة هذه المسألة الملحة بين أعضاء مجموعة السبع خلال القمة في باريس نهاية هذا الأسبوع.

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    Asha
    جاير بولسونار إيمانويل ماكرون برازيليا البرازيل حرائق الأمازون غابات الأمازون

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