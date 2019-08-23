القوات الحكومية السورية تسيطر على "كفرزيتا" بريف حماة الشمالي

حماة(سورية)- (د ب أ):

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن القوات الحكومية السورية تواصل توغلها ضمن المنطقة التي تحاصرها جنوب مدينة خان شيخون، وبسطت سيطرتها على بلدة كفرزيتا، كبرى بلدات ريف حماة الشمالي، دون أي مقاومة أو اشتباكات، بالإضافة لسيطرتها على تلال شرق النقطة التركية في بلدة مورك.

كانت القوات السورية قد بسطت سيطرتها على بلدة خان شيخون المهمة مؤخرا، وبذلك يرتفع إلى 23 عدد المناطق التي تمكنت قوات الحكومية السورية من السيطرة عليها بدعم روسي منذ انهيار وقف إطلاق النار في الخامس من أغسطس الجاري.

كما وثق المرصد مقتل 3 اشخاص ن بينهم طفلة وإصابة أكثر من 6 آخرين بجراح، جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد منتصف الليلة الماضية.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى(3761) شخصا ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة "خفض التصعيد" في 30 من شهر إبريل الماضي وحتى اليوم الجمعة. ​