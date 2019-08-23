مسؤولون أمريكيون: إسرائيل نفذت عدة هجمات في العراق

واشنطن- (دب ا):

كشف مسؤولون امريكيون النقاب عن قيام إسرائيل بتنفيذ عدة هجمات في العراق.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤول استخباراتي لشؤون الشرق الأوسط قوله إن إسرائيل قصفت قاعدة شمال بغداد في 19 يوليو الماضي.

كما قال اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين إن إسرائيل نفذت عدة ضربات في الأيام الأخيرة على مخازن الذخيرة للجماعات التي تدعمها إيران في العراق،بحسب الصحيفة.

في بيان أول أمس الأربعاء ، ألقى جمال جعفر الإبراهيم ، نائب قائد الميليشيات العراقية المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي ، باللوم على "الطائرات الأمريكية والإسرائيلية" في تنفيذ "هجمات متكررة" على المقر المحلي للجماعات.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الهجمات ، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الذي سئل عنها في زيارة إلى كييف، أوكرانيا يوم الاثنين ، قال "إيران ليس لديها حصانة في أي مكان".

يشار إلى أن عدة انفجارات وقعت في مخازن عتاد تابعة للحشد الشعبي العراقي خلال الشهر الجاري.

ودعت الرئاسات الثلاث بالعراق، أمس الخميس، إلى التحقيق بجميع المعطيات والمعلومات بشأن تفجيرات مخازن الأسلحة في مخازن تابعة للحشد الشعبي​