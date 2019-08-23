"البنتاجون" تحدد هوية اثنين من جنودها القتلى في أفغانستان

واشنطن- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الجمعة، تحديد هوية اثنين من جنودها قتلا في أفغانستان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إن هذين الجنديين هما رقيب أول لويس ديليون فيجويروا ـ 31 سنة ـ من ولاية ماساتشوسيتس ورقيب أول جوزيه جونزاليس ـ 35 سنة ـ من كاليفورنيا وكانا قد لقيا حتفهما يوم /الأربعاء/ الماضي نتيجة إصابتهما بجروح من تعرضهما لنيران أسلحة صغيرة خلال مشاركتهما في عمليات مواجهة في إقليم فارياب الأفغاني.

يأتي هذا بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشاته بشأن الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من أفغانستان بعد 18 سنة من المشاركة في الحرب هناك.

كما التقى في الأسبوع الماضي مع كبار مستشاريه الأمنيين في منتجع الجولف الخاص به في بلدة بيدمينستر بولاية نيوجيرزي لمراجعة خطة السلام بين الولايات المتحدة وطالبان.