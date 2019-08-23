وزير خارجية كوريا الشمالية: بومبيو يقوض المفاوضات مع أمريكا

سول- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونج هو، إن نظيره الأمريكي مايك بومبيو يقوّض المفاوضات بين البلدين.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن تعليقات بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على بلاده تظهر أنه "يفتقر إلى التفكير المنطقي والحكم الرشيد".

وقال إن نتائج أي عملية تفشل عندما ينخرط فيها بومبيو، وأشار إلى أن الوزير الأمريكي مهتم بطموحاته السياسية أكثر من السياسات الحالية للولايات المتحدة.

وأوضح أن "كوريا الشمالية تمارس أقصى درجات الصبر تجاه الولايات المتحدة ، وعليها أن تفهم ذلك".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسيء التقديرات إذا اعتقدت أنها تقترب من كوريا الشمالية من خلال العقوبات "الصدامية".

وقال: "سنجعل الولايات المتحدة تدرك ما يجب عليها أن تفعله مقابل نزع السلاح النووي"، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.