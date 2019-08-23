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    4 جرحى جراء إطلاق نار بحديقة وسط لوس أنجلوس الأمريكية

    01:52 ص الجمعة 23 أغسطس 2019
    4 جرحى جراء إطلاق نار بحديقة وسط لوس أنجلوس الأمريكية

    شرطة مدينة لوس أنجليس

    لوس أنجلوس- (د ب أ):

    ذكرت شرطة مدينة لوس أنجليس الأمريكية مساء الخميس، أن أربعة أشخاص جرحوا جراء إطلاق نار في حديقة بوسط المدينة.

    وأضافت الشرطة أنها تبحث عن رجل وامرأة يشتبه في قيامهما بإطلاق النار، حسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

    وأوضحت أن الهجوم وقع في حديقة "سان جوليان بارك" التي تشهد تجمعا لمشردين في كثير من الأحيان، والتي تقع بالقرب من مقر للشرطة.

    وقالت السلطات إن إطلاق النار وقع على ما يبدو بعد أن دخل شخصان (رجل وامرأة) يستقلان سيارة رياضية في مشادة مع شخص ما في الحديقة.

    وأوضحت الشرطة أن الشخصين أطلقا النار على الحديقة.

    وذكر مسؤولون أن الأشخاص الأربعة الذين أُصيبوا بالرصاص نُقلوا إلى مستشفى قريب وأنهم مصابون بجروح لا يبدو أنها تهدد حياتهم.

    حادث إطلاق نار لوس أنجلوس شرطة لوس أنجليس
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