  • عاجل:البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1.5 %

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    الرئيس الإيطالي يمنح الأحزاب بضعة أيام لحل أزمة الحكومة

    09:09 م الخميس 22 أغسطس 2019
    الرئيس الإيطالي يمنح الأحزاب بضعة أيام لحل أزمة الحكومة

    الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

    روما - (د ب أ)

    قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه سيمنح الأحزاب السياسية بضعة أيام أخرى من أجل حل الأزمة الحكومية، لكنه شدد على أنه يريد قرارات سريعة.

    وقال ماتاريلا بعد يومين من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية إن "الأزمة يجب أن يتم حلها بقرارات واضحة وفي وقت قصير".

    وقال الرئيس إنه سيجري جولة جديدة من المشاورات يوم الثلاثاء، وبعدها "سيضع استنتاجات ويتخذ قرارات ضرورية".

    ويمنح ذلك حركة خمس نجوم المعادية للمؤسسات والحزب الديمقراطي بعض الوقت لمواصلة المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف مؤقت.

    كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد قدم اول أمس الثلاثاء استقالته للرئيس ماتاريلا، مما انهى تحالف حاكم بين حزب الرابطة وحزب حركة خمس نجوم استمر قرابة 15 شهرا.

    سيرجيو ماتاريلا ايطاليا جوزيبي كونتي حكومة ايطاليا

    الخبر التالى:

    ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان