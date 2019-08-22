الرئيس الإيطالي يمنح الأحزاب بضعة أيام لحل أزمة الحكومة

روما - (د ب أ)

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه سيمنح الأحزاب السياسية بضعة أيام أخرى من أجل حل الأزمة الحكومية، لكنه شدد على أنه يريد قرارات سريعة.

وقال ماتاريلا بعد يومين من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية إن "الأزمة يجب أن يتم حلها بقرارات واضحة وفي وقت قصير".

وقال الرئيس إنه سيجري جولة جديدة من المشاورات يوم الثلاثاء، وبعدها "سيضع استنتاجات ويتخذ قرارات ضرورية".

ويمنح ذلك حركة خمس نجوم المعادية للمؤسسات والحزب الديمقراطي بعض الوقت لمواصلة المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف مؤقت.

كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد قدم اول أمس الثلاثاء استقالته للرئيس ماتاريلا، مما انهى تحالف حاكم بين حزب الرابطة وحزب حركة خمس نجوم استمر قرابة 15 شهرا.