"أطباء بلا حدود" تستنكر رفض إيطاليا استقبال سفينة إنقاذ تقل 356 مهاجرا

روما - (أ ش أ)

استنكر منسق منظمة (أطباء بلا حدود) الإنسانية جاى بيرجر اليوم رفض السلطات الإيطالية استقبال ركاب سفينة إنقاذ جديدة محملة بـ 356 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين في موانيها.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن بيرجر وصف الأوضاع بأنها "غير إنسانية ومخجلة" داخل السفينة التي تحمل اسم (اوشان فايكنج) وترفع أعلام النرويج وتقل نحو 100 قاصر أغلبهم من السودان.

وأشار بيرجر إلى أن سفينة الإنقاذ أصبحت مثل سيارة الإسعاف التي يتعين إنزال ركابها وليس أن يعيشوا فيها نحو أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة مع الدول الأوروبية من أجل استقبال ركاب السفينة (أوشان فايكنج)، حيث تصر أغلبها على رفض قبول المهاجرين عدا فرنسا التي وافقت على استقبال 40 شخصا فقط من الركاب الذين يشعرون بالخوف إزاء امكانية إعادتهم مرة أخرى إلى ليبيا .