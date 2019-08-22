ولي عهد النرويج يزور مسجدا تعرض لإطلاق نار

ستوكهولم - (د ب أ)

قام ولي العهد النرويجي هاكون اليوم الخميس بزيارة مسجد قريب من أوسلو كان قد تعرض لهجوم من قبل مسلح منذ حوالي أسبوعين.

وقال ولي العهد لوكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" إن الزيارة التي قام بها إلى مركز النور الإسلامي في بايروم غربي أوسلو قد "تركت انطباعا قويا".

وكانت بقع الدماء على سجادة وثقوب الرصاص في الجدران لا تزال ملحوظة بعد إطلاق النار في 10 أغسطس.

ولم يصب أحد بجرح أو يتعرض لإصابات خطيرة في مسجد مركز النور الإسلامي في بايروم حيث تم التغلب على المهاجم فيليب مانهاوس بعد صراع.

ورحب أعضاء إدارة المسجد والمجلس الإسلامي في النرويج بزيارة ولي العهد باعتبارها مؤشر دعم قوي.

وقالت الشرطة إنها كانت تتعامل استنادا لنظرية أن هجوم المسجد كان بهدف بث الخوف في نفوس السكان المسلمين.

وتم توجيه تهمة الإرهاب وقتل شقيقته إلى مانساوس / 21 سنة/. وتم العثور على جثة أخته / 17 عاما/ في 10 أغسطس في منزله في بايروم بعد اعتقاله في المسجد.

وقالت الشرطة إن للمهاجم المتهم آراء يمينية متطرفة، وأن نشاطه على الإنترنت هو جزء أساسي من التحقيق.