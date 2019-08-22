  • عاجل:البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1.5 %

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    إيداع وزير العدل الجزائري الأسبق السجن

    07:45 م الخميس 22 أغسطس 2019
    إيداع وزير العدل الجزائري الأسبق السجن

    وزير العدل الجزائري الأسبق الطيب لوح

    الجزائر - (د ب أ)

    أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا في الجزائر اليوم الخميس، حكما بإيداع وزير العدل الأسبق الطيب لوح، الحبس المؤقت بسجن الحراش في العاصمة الجزائرية.

    وقالت المحكمة العليا في بيان لها إن "لوح"، توبع بتهم إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز.

    ومثل لوح، الذي يعد أحد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس الأسبق لنقابة القضاة، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا.

    وانضم لوح بذلك إلى قائمة طويلة تضم كبار المسؤولين في نظام بوتفليقة، إلى جانب عدد من أبرز رجال الأعمال، المتواجدين في السجن والمتابعين في قضايا فساد.

    الطيب لوح الجزائر السجن المحكمة العليا الجزائرية

    الخبر التالى:

    مقتل 11 مسلحا من طالبان وتدمير مخابئ أسلحة خلال غارات جوية في أفغانستان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان