موقع عسكري: مصر أكبر قوة جوية بالمنطقة قبل تركيا وإسرائيل

القاهرة – مصراوي:

كشف موقع "جلوبال فاير باور" العسكري، أن مصل تحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث القدرة الجوية.

ويعد السلاح الجوي من أهم عناصر حسم المعارك وتحديد سيرها على الأرض بشكل جذري.

وفي تقرير نشره الموقع حول أعداد الطائرات التي تمتلكها الدول في المنطقة، جاء أن مصر في المرتبة الأولى بـ1092 طائرة حربية متنوعة، متفوقة على تركيا بـ1067 طائرة.

يشمل أعداد الطائرات كل من المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة.

جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث حيث وصل عدد طائراتها إلى 848 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على دولة الاحتلال التي جاء ترتيبها في المرتبة الرابعة بامتلاكها 595 طائرة حربية، فيما حلت الجزائر في المرتبة الخامسة بعدد طائرات بلغ 551 طائرة متنوعة.

كما حلت الإمارات في المرتبة السادسة بـ541 طائرة حربية، متقدمة بذلك على إيران التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بـ509 طائرات متنوعة.

وفي المرتبة الثامنة تأتي سوريا التي تمتلك 457 طائرة، فيما احتلت العراق المرتبة التاسعة بعدد طائرات يصل إلى 327 طائرة، وجاءت المغرب في المرتبة العاشرة بعدد 291 طائرة متنوعة.

ولا يعني ارتفاع أعداد المقاتلات التفوق الجوي، حيث يعتمد الأمر أيضًا على مستوى حداثة الطائرات التي تملكها كل دولة.