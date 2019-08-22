إندونيسيا تقطع الإنترنت عن بابوا للسيطرة على اضطرابات

جاكرتا (د ب أ)

قطعت إندونيسيا الإنترنت عن إقليمي بابوا وبابوا الغربية في محاولة للسيطرة على اضطرابات ناجمة عن المعاملة القاسية لمتظاهرين من بابوا في جزيرة جاوة، حسبما قال مسؤول اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فرديناندوس سيتو ، إنه تم قطع الاتصال بالإنترنت من يوم الأربعاء في الإقليمين "إلى أن يعود الوضع إلى طبيعته".

وكان وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو، وقائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان، وقائد القوات المسلحة هادي تجاهجانتو قد وصلوا إلى بابوا الغربية أمس الأربعاء في إطار مساعي الحكومة لإنهاء الاضطرابات.

ونقل موقع "كومباس دوت كوم" عن ويرانتو القول: "نحن هنا لا لنتجسس على الناس، وإنما لمصافحة إخواننا وأخواتنا، خاصة بعد الأحداث التي نستنكرها جميعا".

ومن ناحية أخرى، تظاهر عشرات البابويين أمام مقر للجيش في جاكرتا، مطالبين بإجراء استفتاء حول الاستقلال لبابوا.

ووقعت اشتباكات لفترة قصيرة بينهم وبين الشرطة ولكن دون ورود تقارير حول وقوع إصابات خطيرة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة، محمد إقبال، أمس الأربعاء أن الشرطة أرسلت تعزيزات قوامها 1200 فرد إلى ثلاث مناطق في بابوا الغربية، وقعت فيها معظم أعمال العنف هذا الأسبوع. كما أرسل الجيش 300 جندي إضافي.

وفي أحدث الاضطرابات، أضرم المحتجون النار في سوق شعبية ومبان حكومية في بلدة فقفق أمس الأربعاء، وفقا للشرطة التي أصرت مع ذلك على أن الوضع تحت السيطرة.

ولم ترد تقارير حول سقوط قتلى على مدار ثلاثة أيام من الاحتجاجات التي تحولت إلى عنف أحيانا.

وأحرق المحتجون أيضا قسما من سجن في سورونج، مما أثار أعمال شغب أدت إلى هروب أكثر من 250 سجينا.

وجاءت مظاهرات هذا الأسبوع ردا على حملة قمع ضد طلاب بابوا في جاوة الشرقية الذين كانوا يحتجون للمطالبة بحق تقرير المصير لمنطقتهم يوم الجمعة الماضي.

وانتقدت منظمات حقوق الانسان الشرطة لما وصفوه بالمعاملة القاسية لعشرات من المتظاهرين المنتمين إلى بابوا خلال المظاهرة في جاوة الشرقية للمطالبة بتقرير المصير لمنطقتهم.

واقتحمت الشرطة عنبرا لطلاب بابوا في سورابايا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، واحتجزت لفترة وجيزة العشرات من الطلاب بتهمة إهانة العلم الإندونيسي.

وقال نشطاء بابوا إنهم تعرضوا أيضا للإيذاء العنصري.

وتشكل مقاطعتا بابوا وبابوا الغربية النصف الإندونيسي من شبه جزيرة بابوا، أما نصف شبه الجزيرة الآخر فهو دولة بابوا غينيا الجديدة.