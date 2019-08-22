أثينا: ناقلة النفط الإيرانية كبيرة جدا ولا تتجه إلى اليونان

برلين (دويتشه فيله)

لاتزال ناقلة النفط الإيرانية تجوب البحر المتوسط وتبحث عن ميناء ترسو فيه. وبعد تردد أنباء عن توجهها إلى ميناء يوناني، نفت أثينا تلقيها أي طلب من طهران بهذا الشأن كما أعلنت أن موانئها لا تستطيع استقبال الناقلة الكبيرة جدا.

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس لتلفزيون فرانس 24 اليوم الخميس (22 آب/ أغسطس 2019) إن الناقلة الإيرانية التي تريد الولايات المتحدة احتجازها ليست في طريقها لليونان. وقال ميتسوتاكيس "السفينة ليست في طريقها لليونان ولم نتلق طلبا منها للرسو في أي ميناء يوناني".

وكان نائب وزير المالية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، قد صرح أمس الأربعاء أن الناقلة الإيرانية التي أثارت أزمة دبلوماسية بين طهران وواشنطن ولندن، كبيرة جدا بحيث لا يمكنها الرسو في اليونان. وقال فارفيتسيوتيس لتلفزيون "أنتينا" اليوناني "هذه ناقلة نفط كبيرة جدا وتزيد حمولتها عن 130 ألف طن .. ولا يمكنها دخول أي مرسى يوناني".

وقال إن الحكومة اليونانية "واجهت ضغوطا" من السلطات الأمريكية بسبب الناقلة، ولكنه أكد أن أثينا "بعثت رسالة واضحة بأنها لا ترغب في تسهيل نقل النفط إلى سوريا تحت أية ظروف".

وكانت منطقة جبل طارق الخاضعة لبريطانيا، احتجزت الناقلة في الرابع من يوليو للاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ونفت إيران مرارا ارتكاب أية مخالفات. وقال فارفيتسيوتيس إن أثينا ليست على اتصال مع طهران بشأن الناقلة التي كان اسمها في الأساس "غريس1" ولكن أعيدت تسميتها "أدريان داريا"، ولم تتلق طلبا من إيران.

وقال الموقع الإلكتروني المتخصّص في تعقّب حركة السفن "مارين ترافيك" إن الناقلة كانت تتواجد الثلاثاء على بعد نحو مئة كم من سواحل شمال غرب مدينة وهران الجزائرية وإنها يمكن أن ترسو في ميناء كالاماتا اليوناني الواقع في جنوب منطقة البيلوبونيز. لكن سلطات إدارة الموانئ في المنطقة لم تؤكد هذه المعلومات.

وتوقع الموقع وصول الناقلة إلى كالاماتا الاثنين، إلا أن فارفيتسيوتيس أشار إلى أنها قد لا ترسو في المياه اليونانية مطلقا. وأضاف "لقد حددت الناقلة كالاماتا ميناء المقصد، إلا أن ذلك لا يعني شيئا ... يمكنها أن ترسو في مكان آخر". وكانت محكمة جبل طارق العليا أمرت بالإفراج عن الشاحنة الخميس الفائت، وقال مسؤولون إيرانيون إن طاقما جديدا وصل لقيادة الناقلة.