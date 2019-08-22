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    الاعلام الاسباني يتوقع خضوع الملك السابق لعملية في القلب قريبا

    03:57 م الخميس 22 أغسطس 2019
    الاعلام الاسباني يتوقع خضوع الملك السابق لعملية في القلب قريبا

    خوان كارلوس

    مدريد (د ب أ)

    ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه من المقرر أن يخضع ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، لعملية جراحية في القلب، بعد غد السبت.

    وأفادت تقارير بأنه قد تقرر إجراء العملية في مستشفى بمدريد، بعد أن أجرى الملك السابق فحوصات روتينية في حزيران/يونيو الماضي.

    وليس من الواضح تحديدا ما يعاني منه الملك السابق البالغ من العمر 81 عاما.

    وكان قد أجرى العديد من العمليات الجراحية خلال العقد الماضي، من بينها تركيب ركبة صناعية، بالاضافة إلى علاج فخذه الأيسر وعموده الفقري.

    وظل خوان كارلوس ملكا لإسبانيا لما يقرب من أربعة عقود، خلال الفترة بين عامي 1975 و2014. وحتى بعد تسليم العرش لابنه، استمر في حمل لقب "ري" (أي ملك) في إسبانيا.

    خوان كارلوس عملية في القلب ملك إسبانيا السابق

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