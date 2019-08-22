تركيا: قمة ثلاثية مع روسيا وإيران

أنقرة (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، استضافة العاصمة أنقرة لقمة ثلاثية في الشهر المقبل، بمشاركة روسيا وإيران.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن قالن قوله في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الفريق الرئاسي بأنقرة، إن القمة ستعقد برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 16 من سبتمبر المقبل.

كما كشف قالن عن محادثتين هاتفيتين مرتقبتين للرئيس أردوغان، مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين.

كما كشف قالن، عن لقاء مرتقب بين أردوغان وترامب، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نافيا وجود تاريخ محدد لزيارة يجريها ترامب إلى تركيا.