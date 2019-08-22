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    الجزائر: التحقيق مع وزير العدل الأسبق في قضايا فساد

    01:05 م الخميس 22 أغسطس 2019
    الجزائر: التحقيق مع وزير العدل الأسبق في قضايا فساد

    الطيب لوح

    القاهرة- (مصراوي):

    يمثل اليوم الخميس وزير العدل الجزائري الأسبق، الطيب لوح، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للتحقيق معه في قضايا فساد، بحسب تقارير محلية.

    وكان الديوان الجزائري لمكافحة الفساد قد فتح تحقيقًا ضد الطيب لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وقد أعلن حينها منع الوزير من السفر.

    ويُعد لوح آخر وزير للعدل في فترة حكم الرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، حيث يصفه مراقبون وقانونيون بأنه "العلبة السوداء" لكل قضايا الفساد.

    يأتي ذلك فيما تجري عمليات توقيف وتحقيقات في الجزائر لمحاسبة مسؤولين حاليين وسابقين كبار، إلى جانب مليارديرات من العيار الثقيل، في إطار عملية موسعة لمكافحة الفساد.

    كان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، كشف أنه اطلع شخصيا على "ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال"، مؤكدا أنه سيتم "تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين".

    الطيب لوح قضايا فساد الجزائر وزير العدل الأسبق

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