ميركل تتباحث مع رئيس الوزراء الهولندي بشأن سبل حماية المناخ

لاهاي (د ب أ)

تعتزم ألمانيا وهولندا التعاون ضد ظاهرة التغير المناخي.

وتسافر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع عدد من وزرائها، إلى هولندا اليوم الخميس لإجراء مشاورات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وعدد من أعضاء مجلس وزرائه.

ومن المنتظر أن تبدأ المباحثات ظهر اليوم في لاهاي.

ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى السعر المستقبلي لثاني أكسيد الكربون، حيث ينتظر أن يرتفع سعر هذا العادم الذي يساهم بقوة في ارتفاع درجة حرارة الأرض عن المعدلات الطبيعية، وذلك من أجل الحد منه في سبيل كبح وتيرة ارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن الانبعاثات الاحتباسية.

وتحاول ألمانيا الوصول إلى رؤية بشأن سعر ثاني أكسيد الكربون.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء الألماني حزمة من الإجراءات في 20 سبتمبر المقبل، تهدف إلى تقليص الانبعاثات الاحتباسية بحلول عام 2030 إلى 55% مما كان عليه عام 1990.

وتعتزم هولندا فرض ضريبة مناخية على الشركات الصناعية، إضافة إلى وضع حد أدنى لسعر ثاني أكسيد الكربون الناتج عن توليد الكهرباء.

وتسعى هولندا لإغلاق جميع محطات الطاقة العاملة بالفحم، بحلول عام 2030، والانتقال إلى إنتاج سيارات بلا عوادم.

كما تستهدف هولندا حتى ذلك الحين أيضا إنتاج 70% من حاجتها من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.