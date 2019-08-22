قوات عراقية تقتل 3 من داعش في ديالى

ديالى، العراق (د ب أ)

أفادت مصادر عسكرية عراقية اليوم الخميس بمقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش في اشتباكات مسلحة في قرية شمال شرقي محافظة ديالى، 57كم شمال شرقي بغداد.

وقالت المصادر إن عناصر من تنظيم داعش هاجموا اليوم نقطة تفتيش مشتركة للجيش والحشد الشعبي في منطقة قرة تبه شمال شرقي محافظة ديالى وجرى تبادل لإطلاق النار ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر داعش وإصابة اثنين من الجنود العراقيين بجروح.

وتنشط خلايا لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من البلاد رغم العمليات التي تنفذها القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف لملاحقة خلايا التنظيم وخاصة في محافظات كركوك والموصل والانبار وصلاح الدين وديالى.