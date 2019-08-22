مجلة إسرائيلية تكشف خسائر الاحتلال في حرب الاستنزاف

القاهرة- (مصراوي):

أبرزت مجلة "إسرائيل ديفينس"، المعنيّة بالشؤون العسكرية الإسرائيلية، الخسائر التي تكبّدتها دولة الاحتلال خلال حربها الاستنزاف، التي استمرت من عام 1967 وحتى عام 1970.

وقالت المجلة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، إنه "قبل 49 عامًا، وتحديدًا الساعة 11:59 مساء يوم 7 أغسطس 1970، توسّطت الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار الجبهة المصرية من أجل إنهاء الحرب التي استمرت ثلاث سنوات متواصلة، وسمّاها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر (حرب الاستنزاف) في 8 مارس 1969".

وأشارت المجلة إلى أنه خلال تلك الفترة قُتل 367 جنديًا إسرائيليًا وأُصيب نحو 1000 آخرون، كما فقد سلاح الجو الإسرائيلي 15 طائرة، وقُتِل العديد من طيّاروه وأُسر آخرون، بحسب تقارير رسمية.

وتمثّلت النقطة الأكثر أهمية في اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب المجلة، في "تجميد الوضع" بين القاهرة وتل أبيب فيما يُطلق عليه "مرحلة اللاسلم واللاحرب"؛ إذ أنه لم يُسمح لمصر بنقل أي صاروخ أرضي أو أي نظام أسلحة آخر، وبذل المصريون منذ يونيو 1970 جهدًا هائلًا، بمساعدة روسيا، لتطوير الصواريخ الجوية على بُعد نحو 30 كيلومترا غرب قناة السويس، ليحدّوا من حرية تحرك سلاح الجو الإسرائيلي في مساحة القناة.

وذكرت المجلة أن 5 مقاتلات إسرائيلية أسقطت خلال الحرب، وكان ذلك في حد ذاته إنجازُا مهمًا أثناء الحرب الباردة- حيث أسقطت مقاتلة أمريكية غربية، مقاتلة سوفيتية.