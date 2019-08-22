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    مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

    09:49 ص الخميس 22 أغسطس 2019
    مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

    مقتل جنديين أمريكيين - ارشيفية

    كابول- (د ب أ):

    قتل جنديان أمريكيان في أفغانستان، حسبما أعلنت مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في البلاد، في بيان لها مساء الأربعاء.

    ولم يكشف الناتو عن هوية الجنديين أو موقع وملابسات قتلهما.

    وقتل 14 جنديا أمريكيا بشكل إجمالي في أفغانستان منذ مطلع العام الجاري.

    وعلى الرغم من المحادثات المتواصلة بين ممثلي الولايات المتحدة وطالبان، يشن المسلحون هجمات بشكل يومي على قوات دولية ومحلية في أنحاء البلاد.

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