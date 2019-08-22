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    أهم التصريحات في 24 ساعة: شعار الثورة هو برنامج الفترة الانتقالية في السودان

    01:00 ص الخميس 22 أغسطس 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: شعار الثورة هو برنامج الفترة الانتقالية في السودان

    رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

    القاهرة – مصراوي:
    قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن شعار الثورة "حرية سلام وعدالة" هو برنامج المرحلة الانتقالية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مرحلة معينة ستتولى فيها دول أفغانستان والعراق مسئولية مواجهة داعش، وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتهديد أمن الممرات المائية حال تصفير صادرات النفط الإيرانية.

    عبدالله حمدوك السودان دونالد ترامب جرينلاند الدنمارك حسن روحاني

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