أهم التصريحات في 24 ساعة: شعار الثورة هو برنامج الفترة الانتقالية في السودان
القاهرة – مصراوي:
قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن شعار الثورة "حرية سلام وعدالة" هو برنامج المرحلة الانتقالية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مرحلة معينة ستتولى فيها دول أفغانستان والعراق مسئولية مواجهة داعش، وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتهديد أمن الممرات المائية حال تصفير صادرات النفط الإيرانية.
الأخبار المتعلقة
-
آلية تشكيل مجلس الوزراء في السودان وسلطاته
-
وقف الحرب وإصلاح الاقتصاد.. رئيس وزراء السودان يحدد ملامح الفترة الانتقالية
-
المبعوث الأمريكي إلى السودان: استئناف الحوار بين البلدين قريبًا
-
عبدالله حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان
-
ترامب ردا على تصريحات دانماركية: لا أحد يتحدث إلى أمريكا بهذه الطريقة
-
"جرينلاند".. سباق جديد بين روسيا وأمريكا بسبب بديل محتمل لقناة السويس
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
278
-
237
-
128
-
107
-
100
-
94
-
89
-
72
-
72
-
71