أهم التصريحات في 24 ساعة: شعار الثورة هو برنامج الفترة الانتقالية في السودان

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن شعار الثورة "حرية سلام وعدالة" هو برنامج المرحلة الانتقالية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مرحلة معينة ستتولى فيها دول أفغانستان والعراق مسئولية مواجهة داعش، وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتهديد أمن الممرات المائية حال تصفير صادرات النفط الإيرانية.