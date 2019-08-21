  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    طائرات الاحتلال الحربية تستهدف مواقع غرب قطاع غزة

    11:26 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    طائرات الاحتلال الحربية تستهدف مواقع غرب قطاع غزة

    أرشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    استهدفت الطائرات الحربية التابعة لجيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، موقع "البحرية"، غرب قطاع غزة، بفلسطين، وذلك بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

    وأعلن جيش الاحتلال أنّ صاروخًا أطلق الأربعاء من قطاع غزة على جنوب دولة الاحتلال دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار، في قصف هو الخامس من نوعه في غضون ستة أيام.

    وقال الجيش في تغريدة على تويتر إنّ "صاروخاً أطلق من غزة على إسرائيل. هذا هو الصاروخ الخامس الذي يتم إطلاقه من غزة في غضون 6 أيام".

    الاحتلال الاسرائيلي قصف غزة قطاع غزة الطيران الاسرائيلي

    الخبر التالى:

    باكستان تتهم الهند بالاستعداد لارتكاب أعمال وحشية ضد سكان كشمير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان