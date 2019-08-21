طائرات الاحتلال الحربية تستهدف مواقع غرب قطاع غزة

القاهرة – مصراوي:

استهدفت الطائرات الحربية التابعة لجيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، موقع "البحرية"، غرب قطاع غزة، بفلسطين، وذلك بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

وأعلن جيش الاحتلال أنّ صاروخًا أطلق الأربعاء من قطاع غزة على جنوب دولة الاحتلال دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار، في قصف هو الخامس من نوعه في غضون ستة أيام.

وقال الجيش في تغريدة على تويتر إنّ "صاروخاً أطلق من غزة على إسرائيل. هذا هو الصاروخ الخامس الذي يتم إطلاقه من غزة في غضون 6 أيام".