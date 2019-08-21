8 رسائل من أول رئيس وزراء للسودان بعد الثورة (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

أدى الدكتور عبدالله حمدوك اليمين الدستورية كرئيسًا للوزراء في السودان، وذلك بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء.

وقال حمدوك فور وصوله السودان قادمًا من إثيوبيا، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية، مشيرًا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية.

ووجه رئيس الوزراء المعين حديثًا رسائل للشعب السوداني، حدد فيها ملامح برنامج الفترة الانتقالية، كان أبرزها:

- شعار الثورة "حرية سلام وعدالة"، سوف يشكل برنامج الفترة الانتقالية.

- الأولوية في المرحلة الانتقالية هو إيقاف الحرب وبناء السلام للسودان، لوقف معاناة الشعب.

- معالجة الأزمات الاقتصادية الضخمة.

- بناء اقتصاد قوي يقوم على الإنتاج وليس على الهبات والمعونات.

- إصلاح مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، وبناء دولة القانون والعدل، ووضع سياسة خارجية معتدلة تأخذ المصالح العليا للبلاد.

- التمثل العادل والمستحق للنساء في المناصب القيادية.

- حكم السودان مسألة ستظل متروكة للشعب.

- على المدى البعيد سيحتاج السودان إلى مؤسسات لاحتواء الأزمات، مثل تلك السيول التي تضرب البلاد مؤخرًا.

وأدى 9 من أعضاء المجلس السيادي في السودان، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء في قصر الرئاسة بالعاصمة الخرطوم.

فيما لم يؤد محمد حسن التعايشي، العضو الخامس عن قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادي، القسم بسبب وجوده خارج البلاد.

حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية https://t.co/q6oLwihD2a — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) August 21, 2019