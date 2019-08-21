ترامب: تصويت اليهود للمعارضة الأمريكية في الانتخابات خيانة لإسرائيل

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن تصويت اليهود الأمريكيين للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يعد خيانة لليهود، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وتجرى الانتخابات الأمريكية في 2020، وأعلن الرئيس الحالي ترامب خوضه سباق الترشح عن الحزب الجمهوري، للفوز بفترة رئاسية ثانية.

ستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 المقرر اجراؤها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر من عام 2020 هي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59 التي تجرى كل أربع سنوات.

وسيختار الناخبون ناخبين رئاسيين، سيقومون بدورهم بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.