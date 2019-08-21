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    تفاصيل أول اجتماع لأعضاء مجلس السيادة في السودان

    06:29 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    تفاصيل أول اجتماع لأعضاء مجلس السيادة في السودان

    اجتماع أعضاء مجلس السيادة في السودان

    القاهرة – مصراوي:

    رأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، اليوم الأربعاء، بالقصر الجمهوري أول اجتماع للمجلس الذي أدى أعضاءه اليمين الدستورية ظهر اليوم.

    وبحسب بيان للقوات المسلحة السوداني، كان الاجتماع اجرائيا وتعارفيا لأعضاء المجلس عقب أداءهم القسم.

    وأوضح عضو المجلس محمد الفكى سليمان أن الاجتماع أكد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد داخل مجلس السيادة، مبينا أن الاجتماع تسلم خلاله الأعضاء اللائحة المنظمة للعمل والتي سيتم نقاشها في اجتماع سيعقده المجلس غد الخميس، مضيفا أن الاجتماع حسم موضوع أداء رئيس الوزراء القسم مساء اليوم.

    من جانبها أكدت الأستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة على العمل سويا في المجلس لتحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة والتنمية خلال فترة الانتقال وتحقيق التحول الديمقراطي بالبلاد.

    مجلس السيادة السودان عبد الفتاح البرهان المجلس العسكري السوداني محمد الفكى سليمان

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