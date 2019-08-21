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    مفتي لبنان: ذكرى إحراق المسجد الأقصى وصمة عار في سجل الاحتلال

    06:04 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    مفتي لبنان: ذكرى إحراق المسجد الأقصى وصمة عار في سجل الاحتلال

    مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان

    بيروت - (أ ش أ)

    قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان : "إن ذكرى إحراق المسجد الأقصى ستبقى وصمة عار في سجل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

    وأشار مفتي لبنان – في تصريح له اليوم الأربعاء – إلى أن هذه الواقعة التي حدثت قبل 50 عاما تمثل ذكرى أليمة وبشعة "تنم عن حقد المحتل الذي لا يتوانى عن إيذاء الفلسطينيين والقدس الشريف وإيقاع الأضرار بالأقصى تحت حجج واهية لا قيمة لها ولا أصل" على حد تعبيره.

    وأكد دريان أن العالمين العربي والإسلامي يجب أن يوليا الاهتمام لفلسطين بوصفها القضية المركزية الأولى، والعمل على توحيد صفهم وكلمتهم في مواجهة المحتل.

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    مفتي لبنان احراق المسجد الأقصى الاحتلال الاسرائيلي عبداللطيف دريان

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