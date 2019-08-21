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    رئيسة وزراء الدنمارك تعرب عن خيبة أملها إزاء إلغاء ترامب زيارته للبلاد

    05:57 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    رئيسة وزراء الدنمارك تعرب عن خيبة أملها إزاء إلغاء ترامب زيارته للبلاد

    رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن

    كوبنهاجن - (أ ش أ)

    أعربت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن اليوم الأربعاء عن خيبة أملها إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء زيارته المقررة إلى الدنمارك بعد رفضها عرضه شراء جزيرة "جرينلاند".

    وقالت فريدريكسن - في تصريح للصحفيين نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن الدعوة إلى تحقيق تعاون استراتيجي أقوى مع الأمريكيين لاتزال مفتوحة..مضيفة أنها كانت تتطلع إلى الزيارة المقررة في 2 من سبتمبر المقبل واصفة أمريكا بأنها من أقرب حلفاء بلادها.

    وكان ترامب قد أعلن إلغاء الزيارة المقررة إلى الدنمارك ؛ بعدما أعلنت فريدريكسن رفضها فكرة بيع الجزيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ووصفتها بالفكرة السخيفة.

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