مطار قرطاج يعيد فتح أبوابه للعموم للمرة الأولى منذ تفجيرات 27 يونيو

تونس - (د ب أ):

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح مطار قرطاج الدولي للعموم بدءا من يوم غد الخميس للمرة الأولى منذ التفجيرين الارهابين بالعاصمة يوم 27 يونيو الماضي.

وأعلنت الحكومة عن قرار إعادة الفتح اليوم عقب اجتماع بين رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والنقل وضبط إجراءات أمنية وقائية جديدة، وفي أعقاب شكاوي من عائلات المسافرين والمواطنين من طول ساعات الانتظار أمام المطار وسط الحر القائظ.

وفي 27 يونيو الماضي أسفر تفجيران ارهابيان متزامنان بوسط العاصمة أحدهما في مدخل لمقر أمني، عن حالتي وفاة وثمانية جرحى، ما دفع السلطات الأمنية الى اتخاذ قرار على الفور بتقييد الدخول إلى مطار قرطاج لدواع أمنية.

وقال وزير الداخلية في وقت سابق إن المطار كان محل تهديد ارهابي جدي، وعززت الوزارة من الإجراءات الأمنية في محيط المطار كما أبقت الدخول حصرا على المسافرين دون غيرهم.

واضطرت عائلات المسافرين الى الانتظار خارج مبنى المطار في جو حار وخانق، كما تعطل الوصول الى الخدمات البنكية والتجارية داخل المطار لغير المسافرين.