إيطاليا: الحزب الديمقراطي مستعد لإجراء مباحثات مع حركة خمس نجوم

روما- (د ب أ):

قال الحزب الديمقراطي "يسار الوسط" الإيطالي إنه مستعد لإجراء مفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة محتملة مع حركة خمس نجوم الشعبوية.

وقال المتحدث باسم الحزب نيكولا زينجاريتي للصحفيين، بعد اجتماع المسؤولين التنفيذين للحزب، إن الحزب على استعداد لدراسة ما إذا كانت هناك شروط من أجل تشكيل " حكومة تغيير".

وأضاف أنه سوف يقول ذلك للرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي يقود مشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة، عقب أن دفع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني الحكومة التي تتألف من حزب الرابطة الذي يترأسه وحركة خمس نجوم للانهيار.

ووضع زيتجاريتي شروطا من أجل التفاوض مع حركة خمس نجوم، تشمل " عضوية مثمرة" في الاتحاد الأوروبي وتغيير السياسات المتشددة الحالية بشأن الهجرة.