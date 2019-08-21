أعضاء المجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين الدستورية (صور)

القاهرة- (مصراوي):

أدّى غالبية أعضاء المجلس السيادي في السودان، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء نعمات عبدالله محمد خير، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وبذلك يصبح عدد أعضاء المجلس الذين أدوا اليمين الدستورية 10 من أصل11 عضوا، فيما لم لم يؤد القسم محمد حسن التعايشي بسبب وجوده خارج البلاد.

والعياشي، العضو الخامس عن قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادي، سيؤدي اليمين الدستورية فور وصوله إلى السودان.

عاجل| أعضاء مجلس السيادة يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء#السودان #سونا pic.twitter.com/NbLYyiSH65 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 21, 2019

جاء ذلك بعد ساعتين من تولّى الفريق البرهان، رسميًا، منصبه الجديد رئيسًا المجلس السيادي المُشكّل حديثًا أمام رئيس الجهاز القضائي في البلاد.

وكان البرهان يرتدي بزته العسكرية خلال مراسم أداء اليمين، التي عُقدت في قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم، صباح الأربعاء.

ومن المتوقع أن يؤدي المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، اليمين اليوم أيضا.

وكان السودان قد استكمل، أمس الثلاثاء، تشكيل المجلس السيادي، الذي يضم 11 عضوا (5 عسكريين و6 مدنيين)، والذي سيدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تستمر 3 سنوات حتى إجراء الانتخابات.

ويحل هذا المجلس محل المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 1 أبريل الكاضي، بعد 3 عقود على رأس السلطة.

ويعد المجلس السيادي أعلى سلطة في السودان، لكنه فوض سلطات تنفيذية واسعة إلى مجلس الوزراء.

ويضم المجلس 6 مدنيين، بينهم امرأتان، و5 عسكريين، هم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر كريم.

وتضمنت قائمة الأعضاء المدنيين في المجلس، حسن شيخ إدريس عن نداء السودان، وعائشة موسى عن القوى المدنية، وصديق تاور عن قوى الإجماع الوطني، ومحمد سليمان الفكي عن التجمع الاتحادي، ومحمد حسن التعايشي، ورجاء نيكولا عبدالمسيح.

وعقد المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء، أعلن فيه صدور مرسوم بتشكيل المجلس السيادي، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان.

ويختار الأعضاء العسكريون رئيس المجلس الانتقالي لمدة 21 شهرا من الفترة الانتقالية.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة الدستورية في احتفالية رسمية حضرها مسؤولون أفارقة وأجانب، وبعد أربعة أشهر من الإطاحة بحكم الرئيس البشير، في أبريل الماضي.