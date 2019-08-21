منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعمها الثابت لاستعادة فلسطين السيادة على القدس

الرياض - أ ش أ

أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها الثابت لحق دولة فلسطين في استعادة السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، وحماية هويتها العربية، والحفاظ على تراثها الإنساني، وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، وضمان الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية فيها، مؤكدةً ارتباط المسلمين الأبدي في جميع أنحاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك.

وقالت المنظمة، في بيان اليوم /الأربعاء/ بمناسبة الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك: "في هذه الأيام، تحل الذكرى الأليمة الخمسين للمحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في ظل استمرار وتصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، في إطار مخططات إسرائيل الرامية لتهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ودعت منظمة التعاون الإسلامي -حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)- إلى العمل على حمل إسرائيل على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لكل أرض دولة فلسطين المحتلة التي اعترفت بها الأمم المتحدة على أساس حدود 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف.